Президент Турции Реджеп Эрдоган на сегодняшней встрече во Львове предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники в дипломатической среде.

А телеканал NTV со ссылкой на правительственные источники сообщает, что Эрдоган также может выступить с инициативой временного прекращения огня в Украине и посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными.

Ранее Управление коммуникаций президента Турции сообщило, что Эрдоган планирует обсудить с Зеленским во Львове дипломатическое урегулирование войны. Переговоры Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем и Эрдоганом состоятся сегодня во Львове.

Напомним, что в начале августа Эрдоган предложил Путину провести в Турции встречу с Зеленским.

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