Крымским татарам начали выдавать долгосрочный вид на жительство в Турции
Миграционная служба МВД Турции с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам.
Об этом пишет агентство Anadolu.
Они получили такое право как "соотечественники с тюркскими корнями".
Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.
Согласно турецкому законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении 8 лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.
Желающие воспользоваться этим правом смогут обратиться в региональные управления миграции с необходимыми документами, предварительно записавшись на встречу на сайте "e-ikamet.goc.gov.tr".
По официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.
Отметим, что крымские татары с лета 2021 года считаются коренным народом и в Украине. Как выразились на Банковой, "документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с украинским государством".