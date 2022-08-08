Мир находится в преддверии больших геополитических изменений, сопряженных с нестабильностью. Турецкая дипломатия должна быть нацелена на устранение противоречий и решение мировых проблем.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии 13-й конференция послов Турции в Анкаре.

Одними из основных вопросов конференции стали пути обеспечения режима прекращения огня между Россией и Украиной, тема "зернового коридора", процессы в Восточном Средиземноморье и НАТО.

"Эта война рано или поздно завершится. Главное для нас – защита общих интересов. В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому", - заявил Чавушоглу.

Министр также сказал, что усилия Анкары по достижению "зернового соглашения" между Украиной и Россией, стали "витриной" турецкой дипломатии.

"Турция выступает за справедливый мир в Украине. Мы оказываем сильную поддержку Киеву и активно продвигаем идею диалога, в том числе, благодаря усилиям президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Россия и Украины ранее контактировали в Анталье и Стамбуле", - пояснил чиновник.

По словам Чавушолгу, вопросы Украины заставили мир осознать значимость Турции.

"Турция – страна, чьей поддержки добиваются в ходе любых кризисов. Наша страна – сильный партнер", - сказал министр.

В МИД Турции также добавили, что в тесном партнерстве и диалоге с Анкарой сейчас нуждаются все страны ЕС.

"Наша страна не является врагом для какой-либо страны. Все, кто утверждает обратное - предвзяты", - сказал Чавушолгу.



Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, что Турция планирует втрое увеличить товарооборот с РФ и разрешить российские карты "Мир" на своей территории. Москва и Анкара хотят довести свой товарооборот до 100 миллиардов долларов, тогда как за прошлый год он составил 33 миллиарда. Также по словам Эрдогана, намечены "серьезные подвижки" для использования в Турции российских карт "Мир".

Ранее мы писали о том, что Эрдоган предложил Путину провести в Турции встречу с Зеленским. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, предложил российскому коллеге провести в Турции встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.



Недавно мы рассказывали о том, как в Украине заявили о возможности заключения соглашения по поставкам металлов по образцу зерновой сделки