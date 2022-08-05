По образцу "продуктовой сделки" можно заключить соглашения по поставкам металлов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на замминистра экономики Украины Тараса Качку.

Качка сказал, что заключенное в Стамбуле соглашение по продовольствию (между РФ, Турцией и Украиной при участии ООН) можно было бы распространить на поставки и других товаров, в том числе, на металлы. По сути, сказал Качка, это - "соглашение о логистике, о движении судов через Черное море".

В таком случае, "какая разница между зерном и железной рудой?" - сказал он.

По словам заместителя министра, Украина в июле готова была экспортировать около 3 миллионов тонн зерна по автомобильным, речным и железнодорожным путям, что составляет менее половины объемов зерна, экспортированного Киевом до начала войны.

Напомним, 22 июля в Стамбуле были подписаны документы по экспорту украинского зерна на мировые рынки.

Ранее нардеп и бизнесмен Сергей Тарута заявлял, что уровень производства всех металлургических предприятий Украины составляет лишь 10% от того, что было до войны. Но и такие объемы продукции невозможно вывезти из страны.

Тем временем оккупанты вывозят металлопрокат из Мариуполя морем. Так, в конце мая из Мариуполя в Ростов отправили 2,5 тысячи тонн украинского металлопроката.

На эту ситуацию отреагировали мариупольские заводы бизнесмена Рината Ахметова, которые призывали Офис генпрокурора расследовать кражу металлопроката россиянами.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.