В Украине заявили о возможности заключения соглашения по поставкам металлов по образцу зерновой сделки
По образцу "продуктовой сделки" можно заключить соглашения по поставкам металлов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на замминистра экономики Украины Тараса Качку.
Качка сказал, что заключенное в Стамбуле соглашение по продовольствию (между РФ, Турцией и Украиной при участии ООН) можно было бы распространить на поставки и других товаров, в том числе, на металлы. По сути, сказал Качка, это - "соглашение о логистике, о движении судов через Черное море".
В таком случае, "какая разница между зерном и железной рудой?" - сказал он.
По словам заместителя министра, Украина в июле готова была экспортировать около 3 миллионов тонн зерна по автомобильным, речным и железнодорожным путям, что составляет менее половины объемов зерна, экспортированного Киевом до начала войны.
Напомним, 22 июля в Стамбуле были подписаны документы по экспорту украинского зерна на мировые рынки.
Ранее нардеп и бизнесмен Сергей Тарута заявлял, что уровень производства всех металлургических предприятий Украины составляет лишь 10% от того, что было до войны. Но и такие объемы продукции невозможно вывезти из страны.
Тем временем оккупанты вывозят металлопрокат из Мариуполя морем. Так, в конце мая из Мариуполя в Ростов отправили 2,5 тысячи тонн украинского металлопроката.
На эту ситуацию отреагировали мариупольские заводы бизнесмена Рината Ахметова, которые призывали Офис генпрокурора расследовать кражу металлопроката россиянами.
Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.