Из Мариуполя в Ростов отправили 2,5 тысячи тонн украинского металлопроката
Прямо сейчас 2,5 тысячи тонн украинского металлопроката покинули акваторию Мариупольского порта.
Соответствующее видео разместил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он также сообщил, что вывозом занимается судно класса РМЗ - "Астрахань". Предположительно, оно идёт в Ростов-на-Дону.
Напомним, что недавно принадлежащая Ринату Ахметову компания Метинвест заявила, что в порту находится ее металл и обвинила россиян в пиратстве и мародёрстве. Ахметов собирается добиваться справедливости в международных судах.
Также мы рассказывали, что Россия ворует с оккупированных регионов Украины зерно.
Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.