Прямо сейчас 2,5 тысячи тонн украинского металлопроката покинули акваторию Мариупольского порта.

Соответствующее видео разместил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он также сообщил, что вывозом занимается судно класса РМЗ - "Астрахань". Предположительно, оно идёт в Ростов-на-Дону.

Напомним, что недавно принадлежащая Ринату Ахметову компания Метинвест заявила, что в порту находится ее металл и обвинила россиян в пиратстве и мародёрстве. Ахметов собирается добиваться справедливости в международных судах.

Также мы рассказывали, что Россия ворует с оккупированных регионов Украины зерно.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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