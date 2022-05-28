Компания "Метинвест", принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, заявила, что Российская Федерация украла ее продукцию из порта Мариуполя. И теперь в компании обещают судить Россию за пиратство, мародерство и нарушение законов и обычаев войны.

"На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: Smarta (Либерия), Azov Concord (Мальта), Azburg (Доминика), Tzarevna (Мальта), Blue Star I (Панама) и Lady Augusta (Ямайка) которые уже были загружены 28 тысяч тонн металлургической продукции. Существует высокий риск, что указанные суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест", - сообщает официальный сайт компании.



В компании считают, что оккупанты могут вывозить продукцию в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и Севастополе, чтобы потом продавать продукцию в Африку.

"По международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции Группы Метинвест имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями. Группа Метинвест приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных и их сообщников к строгой юридической ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не просто ворует украинское зерно, но и продает его.

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