В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщение CNN о российском судне с украденным украинским зерном, которое пришвартовалось у берегов Сирии. Глава ведомства заявил, что военные РФ вывезли из нашей страны уже около 400-500 тысяч тонн зерна на сумму свыше ста миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"...Практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию. Воровство Россией украинского зерна подтверждают как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства", - заявил Кулеба.

Напомним, журналисты CNN идентифицировали судно как балкер "Матрос Позынич". По их данным, 27 апреля судно снялось с якоря у берегов Крыма и отключило транспондер.

Ранее мы писали, что, по данным Главного управления разведки МО Украины, оккупанты продолжают вывозить и продавать похищенное в Украине зерно. Также из оккупированных территорий они вывозят в Крым большие объемы похищенных в нашей стране овощей - свеклу, картофель, капусту.

Также сообщалось, что в Запорожской области Россия украла подсолнечное масло, заготовленное на экспорт.