Оккупанты продолжают вывозить и продавать похищенное в Украине зерно. Кроме зерна из оккупированных территорий вывозят в Крым большие объемы похищенных в нашей стране овощей - свеклу, картофель, капусту. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Значительная часть похищенных зерновых находится на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия, откуда контрабандой зерно может поставляться в страны Ближнего Востока.

Из Энергодара в направлении Каменки под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны-оккупированный Крым. В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются к российской границе. Кроме того, 1500 тонн зерновых вывезено из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым.

В начале мая оккупанты вывезли из Луганской области не менее 100 тысяч тонн зерна, которого региону бы хватило на 3 года. С начала войны российские оккупанты похитили из четырех временно оккупированных регионов Украины суммарно 400 тысяч тонн зерновых культур – треть от хранившихся на этих территориях запасов. Из-за блокировки украинских портов затраты Украины на экспорт зерна увеличились в 7 раз.

Напомним, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.