Анализируем, что произошло на 75-й день войны.

Сегодня обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Противник подошел к ней в двух местах и старается захватить.

Второй важный момент - речь Путина ко Дню победы, от которой ждали разных сенсаций. Хотя сенсаций как таковых не прозвучало, определенные мессиджи для понимания дальнейших планов РФ были озвучены.

И, наконец, сегодня в Украине отпраздновали День победы - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Ситуация на фронте 9 мая

Сегодня Генштаб сообщал, что:

1. Под Изюмом противник ведет подготовку к наступлению из Сулиговки на Новую Дмитровку и Курульку (район Барвенково). Там идет активная разведка украинских позиций.

2. В Белгородской области сейчас стоит в резерве до 19 батальонных тактических групп. Их задача - не допустить продвижения ВСУ под Харьковом. Днем это подтвердил на брифинге и спикер Минобороны Александр Мотузяник.

3. Потерю Попасной Генштаб пока не подтверждал, заявляя, что ее противник пытается поставить под контроль. Но вчера захват города подтвердили губернатор Гайдай и советник главы ОП Арестович.

4. Противник готовится к наступлению на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.

5. На Северодонецком направлении (Луганская область) идет бой за Рубежное. Противник пытается улучшить тактическое положение, овладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Что же до фронта к северо-востоку от Харькова, там изменений по состоянию на утро не появилось. Как сообщает американский "Институт изучения войны", украинское контрнаступление, которое несколько дней назад продвинулось на несколько населенных пунктов, за вчера "не дало никаких подтвержденных достижений".

Сегодня, как видим, пока о новом витке контрнаступления тоже официально не сообщалось. Не исключено, что на этот участок Россия уже вводит в бой свою регулярную армию, которая заменит стоявшие здесь ранее подразделения из мобилизованных жителей "ЛДНР", которые, не имея нормального вооружения и военного опыта, быстро отступили.

В то же время, к юго-востоку от Харькова, со вчерашнего дня россияне выводят войска с Боровой и Богуславки - населенных пунктов к югу от Купянска (порядка 50 километров до украинских позиций.

По крайней мере так утверждает Боровской поселковый совет.

С чем это связано - непонятно, поскольку населенные пункты прямо на передовой не находятся, и атака ВСУ им в данный момент не угрожает.

В то же время, большое количество живой силы и техники остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин к юго-востоку от Харькова и Чугуева.

Судя по картам "Института изучения войны", на севере Донецкой области россияне расширили зону контроля вокруг Александровки. Также отмечено, что в Луганской области армия РФ взяла Попасную.

Сравнение карт за 7 и 8 мая.

На Луганщине и развивается сегодня основной сюжет.

"Украинские источники сообщили об активных боях в Белогоровке, Воеводовке и Лисичанске, что указывает на то, что российские силы могут намереваться окружить Северодонецк с юга (в поддержку продолжающихся операций в Рубежном, к северу от Северодонецка) и продвигаться на запад к границе Луганской области", - пишет Институт.

Отметим, что сегодня губернатор Луганской области Гайдай заявил, что российские военные уже вышли к Белогоровке (6 километров к западу от Лисичанска), которая примыкает к трассе Лисичанск-Бахмут .

Это единственная артерия, по которой идет сообщение с подконтрольной Украине части Луганской области. Одновременно южный участок этой трассы обстреливают из недавно захваченной Попасной.

В Минобороны сообщили днем, что противник атаковал Белогоровку, наведя понтонные мосты через Северский Донец. По данным губернатора, за поселок идут бои.

На южном театре продолжается штурм "Азовстали". Идут бои за мост, через который ранее осуществлялась эвакуация гражданских.

Что касается острова Змеиный, то сегодня Минобороны РФ заявило, что в ночь на 8 мая Украина предприняла попытку высадки на остров. Однако она была, как утверждают россияне, отбита, причем, по заявлению Минобороны было уничтожено несколько десантно-штурмовых катеров. Украинская сторона этого не подтверждает.

Гаубицы М777 на фронте, "Калибров" стало больше

Британская разведка сообщает, что российские запасы высокоточных боеприпасов сильно истощены, поэтому РФ вынуждена использовать в Украине легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются.

В России это уже прокомментировали. "Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились", - заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, "современных высокоточных ракет хватит для того, чтобы выполнить все поставленные в рамках специальной операции на Украине задачи".

Позже тему прокомментировали в Украине. Россия выстреляла по Украине примерно половину имеющихся ракет, но имеет мощности и определенный запас комплектующих, чтобы производить новые, заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Украинское Минобороны сегодня сообщило, что Россия вдвое увеличила число носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море. Если на прошлой неделе таких носителей было три (суммарный залп составлял до 20 ракет), то сейчас их семь с залпом до 50 ракет.

Впрочем, и Украина вооружается. Сегодня появилось уже несколько видео работы британских гаубиц М777, которые, видимо, станут основными в Украине.

В то же время другие западные партнеры пытаются не входить в слишком сильную конфронтацию с РФ. Например, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что направляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для ударов по территории РФ.

Тем не менее, общей картины это пока не меняет: вчера страны "Большой семерки" официально заявили, что Россия не должна одержать победы в Украине. И пообещали продолжать военные поставки.

Даже до последнего "державшаяся" Германия по итогу поддержала данный тезис - уже устами канцлера Шольца, который до недавнего времени выступал против поставок тяжелых вооружений Киеву. Сегодня, например, он заявил, что "Москва не оставляет Берлину иного выбора, кроме как поставлять оружие Украине".

Впрочем, вопрос, когда это оружия попадет на фронт.

Сегодня западные СМИ написали, что большая часть из обещанных в первой партии гаубиц М777 (85 из 90) уже поставлено в Украину.

Следующая партия может быть поставлена после того как США утвердят новую программу помощи Украине в размере 33 млрд. По прогнозам, это произойдет до конца мая. И по этому поводу уже высказался Алексей Арестович. Он сказал, что в таком случае вопрос поставок будет не быстрым, что не позволит Украине в ближайшее время осуществить перелом на фронте.

«Не переломишь (в пользу Украины ситуацию на фронте - Ред.) тут особо. Пакет военной помощи в США голосуется в конце мае. Пока его проголосуют, пока приедет вооружение - это очень длинная история. За это время Россия успеет мобилизоваться, скорее всего. Скрытая частичная мобилизация уже идет. Поэтому вполне возможно второе наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Все возможно такими темпами. Пока санкции подействуют, пока приедет оружие. Это уже не недели, а месяцы», - сказал Арестович.

Вчера он вообще выдал на гора немало ярких цитат.

Например, назвал "дол@бами" тех, кто "спекулирует" на теме Мариуполя и критикует Банковую за то, что не может освободить военных из "Азовстали". "Всякие долб@ебы бессовестные, которые спекулируют днями и ночами, рассказывая, что есть решения как освободить военных, а просто власти не хотят, что не все усилия власти приложили. При том, что два главных слова, которые я слышу в ОП - "Мариуполь" и "Азовсталь". Кому-то очень хочется, чтобы виноватым был именно Офис президента. Я этим людям напомню, что война еще далеко не окончена", - сказал Арестович (как раз во вчерашних итогах мы писали как разгоняется "зрада" вокруг "Азовстали").

Потерю Херсона и то, что не были взорваны мосты на границе с Крымом в момент вторжения прокомментировал кратко: "Прое@али. Будем разбираться".

Сказал, что есть много вопросов к военным руководителям, которые посылают на фронт не подготовленных бойцов с 8-летним опытом, а с эпилепсией и саркомой. При этом много мужчин, которые вообще не нужны армии, не могут выехать за границу.

Арестович назвал это "перегибами, которые меня бесят". Выступил за то, чтобы "пересмотреть всех людей (на фронте) по медицинским показателям и либо демобилизовать, либо перевести на щадящие должности". Остальных готовить, неподготовленных на фронт не кидать.

"Вопросов все больше и больше, я это так не оставлю. Я начинаю свой маленький Джихад. Я пришёл в бешенство", - заявил Арестович.

Речь Путина и перспективы войны

Вопреки прогнозам, Путин в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию.

Озвучил только одно решение - сказал, что подпишет сегодня указ о помощи семьям погибших в Украине военных.

Вот ключевые тезисы из его выступления:

1. "Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, на Донбасс. Альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, в Киеве заговорили о необходимости получения ядерного оружия. Создавалась непосредственная угроза России у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным".

2. "Россия дала упреждающий отпор агрессору. Это было вынужденное решение сильной, суверенной, самостоятельной страны".

3. "Обращаюсь к военнослужащим Российской Федерации и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины. Вы сражаетесь на своей земле. На земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова, Сидор Ковпак, генерал Ватутин, Людмила Павлюченко".

4. "Мы никогда не откажемся от веры и традиционных ценностей. А на Западе тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить".

5. "В параде участвуют военные, прибывшие с Донбасса".

Какие выводы из этих заявлений можно сделать?

Общий настрой, который транслирует россиянам Путин, остаётся прежним: "спецоперация" идёт по плану, поставленные цели будут достигнуты. Причём в качестве целей все в большей степени упоминается Донбасс и все в меньшей степени - остальная Украина.

Следовательно - никакого объявления "тотальной войны", мобилизации или, тем более, термоядерных ударов нет и, в ближайшее время, не будет.

Судя по всему, Москва по-прежнему придерживается прежнего плана, сформулированного после отхода от Киева и начала "второй фазы спецоперации": основная цель - Донбасс (выход на границы областей или хотя бы захват большей их части). По другим направлениям - удержание позиций. С перспективой перехода в наступление на юге Украины до Приднестровья, если будет необходимое для этого соотношение сил. А далее - закрепиться на занятых рубежах и вести войну на истощение Украины, нанося удары по инфраструктуре страны, дезорганизуя экономику и тыл. Принуждая Киев принять российские условия мира.

Для выполнения этого плана Путину мобилизация и другие резкие шаги не нужны. Можно восполнять потери и пополнять подразделения при помощи найма новых контрактников (что уже и происходит).

Ситуация может измениться, если выполнение плана станет очевидным образом нереально в силу:

1. Тяжёлых военных поражений России на фронте, которые поставят армию РФ на грань разгрома и сделают невозможным удержание уже занятых позиций.

2. Прямого вмешательства в войну отдельных стран НАТО или в целом Альянса.

В таком случае, подходы наверняка поменяются. Ну, а пока концепция прежняя - "все идёт по плану".

Как прошел День Победы в Украине

На 9 мая в Киеве из-за войны официальные мероприятия были отменены. Но столичные власти сообщили, что в частном порядке желающие могут возлагать цветы к памятникам.

Комендантский час в эти дни оставили без изменений - с 22:00 до 5:00. Правда, не везде по Украине было так. В Запорожье и Одессе людям запретили выходить из дому на День Победы.

В ночь на понедельник в Киеве монумент "Родина-мать" подсветили в цвета украинского флага. "Это сделали для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру силу духа и единения украинцев ради победы нашего государства", - сообщили в Минкульте.

Монумент расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе.

"Родина-мать" в Киеве в ночь на 9 мая

9 мая возложить цветы и почтить память погибших киевляне приходили в Парк славы. Людей было не так много, как в мирные годы. Но все же они приходили.

Парк Славы в Киеве 9 мая 2022. Фото: Страна

В прямом эфире телемарафона показали сюжет из Киева с возложения цветов в Парке Славы у вечного огня. Журналист описал палитру мнений тех, кто пришел возлагать цветы.

Одни говорят, что Путин хуже Гитлера, а Россия сейчас делает то, что не делала даже нацистская Германия. Другие считают, что война пройдет и затем снова будем с Россией дружить и нужно договариваться. Третьи продолжают считать русских братским народом, несмотря на войну.

В Харькове и области не стали менять время комендантского часа 8 и 9 мая. Однако жителей попросили не ходить к местам памяти в этом году из-за высокой вероятности обстрелов.

В некоторых городах объявили усиленный комендантский час на полтора суток. То есть на 9 мая нельзя было покидать дома.

В Одессе комендантский час начался 8 мая в 22:00, а закончится 10 мая в 05:00. В это время запрещено пребывание на улицах и других общественных местах без спецпропусков и удостоверений. Отменили поезда и автобусы, следовавшие в Одессу и область. Больницы, аптеки, спасатели ГСЧС работают в штатном режиме.

За первую половину 9 мая правоохранители доставили в полицию десять нарушителей комендантского часа.

Также сегодня в Одессу прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. Правда, он приехал отмечать другой праздник - день Европы.

"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, о котором Пушкин говорил, что "можно почувствовать Европу", где сегодня украинский народ защищает свои памятники от ракет и свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас", – написал Шарль Мишель в Twitter.

В Запорожье на 9 мая ввели 34-часовой комендантский час - с 19:00 8 мая и до 05:00 10 мая. Выходить на улицу в это время разрешили только в укрытие при воздушной тревоги. Также можно было выгуливать собак, но "рядом с собственным домом и имея при себе документы". Время выгула попросили максимально сократить.

В контролируемых Россией украинских городах сегодня прошли марши и акции "Бессмертного полка". На них была сделана особая ставка. РФ стремилась показать, что население уже в целом лояльно к российской власти и участвует в акциях на 9 мая. То есть, как бы цель была перебить эффект от прежних проукраинских митингов, которые были в марте и в начале апреля, но с тех пор стали довольно редким явлением. В том числе и потому, что наиболее активная проукраинская часть населения уезжает на контролируемую Украиной территорию, а по оставшимся "работает" ФСБ и прочие российские силовые структуры.

В Мелитополе (Запорожская область) участники марша прошли под красными флагами и с георгиевскими лентами.

В Энергодаре (Запорожская область) судя по видео из сети "Бессмертный полк" прошелся по центральным улицам. Там включили прямую трансляцию речи Путина на Красной площади.

В Херсоне в Парке Славы тоже прошла акция "Бессмертный полк", участники которой прошлись с портретами. российскими и советскими флагами. Видео опубликовали российские СМИ.

В Мариуполь приехал "глава ДНР" Денис Пушилин. Он возглавил шествие, на котором несли огромную георгиевскую ленту. Позже он решил порассуждать о будущем Мариуполя: сказал, что его следует сделать городом-курортом.

Кроме того, Пушилин рассказал, что к Мариуполю подведено электричество, водоснабжение начнется через неделю.

Что касается других стран, то в ряде государств ЕС 9 мая стало точкой противостояния. Так, в Варшаве под крики "фашисты" облили краской посла РФ в Польше.

А в Берлине посла Украины в Германии Мельника спросили - кто освобождал Берлин в 1945 году от фашистов. И он ответил - "Украина".