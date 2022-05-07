Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко объяснил детали продленного комендантского часа, который вводится на территории Одессы и Одесской области с 22:00 8 мая 2022 года до 05:00 10 мая 2022 года.

Об этом Марченко рассказал в видеообращении.

Глава ОВА напомнил, что запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без спецпропусков и удостоверений.

9 мая будет остановлена работа ж/д вокзала Одессы, автостанций и автовокзалов по всей Одесской области. В том числе не будут работать пригородные и междугородные автобусные маршруты на территории области.

Без изменений будут работать предприятия и организации критической инфраструктуры – скорая помощь, ГСЧС и т.д. Больницы и аптеки работают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в Украине города начали вводить круглосуточный комендантский час на 9 мая, опасаясь ракетных обстрелов. Так, например, в Запорожье комендантский час продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая (в сумме 34 часа).

Также "Страна" сообщала, что мэр Харькова Терехов объявил об идее усиленного комендантского часа на 8 и 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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