В Одессе и области 9 мая введут круглосуточный комендантский час до утра 10 мая
В Одессе на 9 мая все-таки решили повторить опыт 2 мая и объявили круглосуточный комендантский час.
Он продлится в Одессе и области с 22-00 8 мая до 5 часов утра 10 мая.
Об этом сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в обращении к жителям области.
Глава ОВА попросил одесситов отнестись к такому решению с пониманием.
В этот период запрещено появляться на улицах без специальных пропусков.
Напомним, в Украине города начали вводить круглосуточный комендантский час на 9 мая, опасаясь ракетных обстрелов. Так, например, в Запорожье комендантский час продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая (в сумме 34 часа).
Ранее мы писали, что киевские власти не планируют проводить праздничные мероприятия 9 мая.
Также "Страна" сообщала, что украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 8 и 9 мая из-за риска массированных обстрелов.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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