В Одессе на 9 мая все-таки решили повторить опыт 2 мая и объявили круглосуточный комендантский час.

Он продлится в Одессе и области с 22-00 8 мая до 5 часов утра 10 мая.

Об этом сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в обращении к жителям области.

Глава ОВА попросил одесситов отнестись к такому решению с пониманием.

В этот период запрещено появляться на улицах без специальных пропусков.

Напомним, в Украине города начали вводить круглосуточный комендантский час на 9 мая, опасаясь ракетных обстрелов. Так, например, в Запорожье комендантский час продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая (в сумме 34 часа).

Ранее мы писали, что киевские власти не планируют проводить праздничные мероприятия 9 мая.

Также "Страна" сообщала, что украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 8 и 9 мая из-за риска массированных обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.