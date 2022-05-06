Подоляк заявил, что Россия 9 мая планирует провести в Мариуполе "парад пленных"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что 9 мая в Мариуполе Россия хочет провести "парад пленных".
Об этом он написал в Twitter.
Подоляк назвал это "демонстративной насмешкой со стороны России над Женевской конвенцией".
"Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", - заявил Подоляк.
Ранее разведка сообщала, что новый куратор Путина по Донбассу прибыл в Мариуполь для подготовки "парада" на 9 мая.
Также издание The Times сообщало, что Кремль может прогнать 500 украинских военнопленных по Красной площади во время парада 9 мая.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.