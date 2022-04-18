Российские самолеты, которые, как писал ряд телеграм-каналов, утром заметили в небе над РФ, подняты в воздух не для удара по Украине, а для репетиции парада к 9 мая.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

На ежегодном параде Победы примут участие восемь самолетов МиГ-29, "самолёт судного дня" Ил-80. В небе они сформируют буквы "Z" и "V".

Также подготовку к параду Победы провели на Красной площади в Москве. К репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц техники и авиации.

В начале этого месяца секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин попытается одержать где-либо победу до 9 мая, чтоб "провести парад победы". Секретарь СНБО предупредил, что впереди ещё много боев и "расслабляться я никому не советую".

Тем временем в Украине уже 54-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.