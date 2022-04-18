В Украине продолжается война. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Утром в понедельник, 18 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ. 

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. 

Также сообщается, что на Сиверском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Идет инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. По данным Генштаба ВСУ, не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории РФ.

Кроме того, по информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении россияне продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск.

"В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дибровное и Дмитровка (на подступах к Барвенково - Ред.). Успеха не имел, понес потери и отошел", - пишет Генштаб. 

Также сообщается, что на Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и пополняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Продолжаются обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.

Генштаб сообщает, что основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

"Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не было", - сообщает Генштаб ВСУ. 

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку. По данным Генштаба, ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Сообщается, что всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

Также, по информации Генштаба, ВСУ отбили 12 атак на Донбассе за предыдущие сутки. 

Сводка ВСУ 18 апреля

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