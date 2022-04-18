Утром в понедельник, 18 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Также сообщается, что на Сиверском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Идет инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. По данным Генштаба ВСУ, не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории РФ.

Кроме того, по информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении россияне продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск.

"В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дибровное и Дмитровка (на подступах к Барвенково - Ред.). Успеха не имел, понес потери и отошел", - пишет Генштаб.

Также сообщается, что на Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и пополняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Продолжаются обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.

Генштаб сообщает, что основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

"Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не было", - сообщает Генштаб ВСУ.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку. По данным Генштаба, ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Сообщается, что всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

Также, по информации Генштаба, ВСУ отбили 12 атак на Донбассе за предыдущие сутки.

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