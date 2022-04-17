20 300 военных, 311 самолетов и вертолетов, 773 танка. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 17 апреля.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 20 300 человек;
- танков ‒ 773 единицы;
- боевых бронированных машин ‒ 2002 единицы;
- артиллерийских систем – 376 единиц;
- РСЗО - 127 единиц,
- средства ПВО - 66 единиц,
- самолетов – 165 единиц,
- вертолетов – 146 единиц,
- автомобильной техники - 1471 единица,
- корабли/катера - 8 единиц,
- цистерн с ГСМ - 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 единиц;
- специальная техника – 27 единиц.
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы.
Напомним, война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.
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