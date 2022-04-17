Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: Facebook

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 17 апреля. 

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава - около 20 300 человек;
  • танков ‒ 773 единицы;
  • боевых бронированных машин ‒ 2002 единицы;
  • артиллерийских систем – 376 единиц;
  • РСЗО - 127 единиц,
  • средства ПВО - 66 единиц,
  • самолетов – 165 единиц,
  • вертолетов – 146 единиц,
  • автомобильной техники - 1471 единица,
  • корабли/катера - 8 единиц,
  • цистерн с ГСМ - 76 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 единиц;
  • специальная техника – ​​27 единиц.
  • пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

Напомним, война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине. 

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