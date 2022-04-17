Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 17 апреля.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава - около 20 300 человек;

танков ‒ 773 единицы;

боевых бронированных машин ‒ 2002 единицы;

артиллерийских систем – 376 единиц;

РСЗО - 127 единиц,

средства ПВО - 66 единиц,

самолетов – 165 единиц,

вертолетов – 146 единиц,

автомобильной техники - 1471 единица,

корабли/катера - 8 единиц,

цистерн с ГСМ - 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 единиц;

специальная техника – ​​27 единиц.

пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

Напомним, война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.