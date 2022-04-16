Больше 20 тысячи погибших и 762 подбитых танка. Генштаб назвал потери российской армии в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 16 апреля.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 20 100 человек;
- танков ‒ 762 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1982 единицы;
- артиллерийских систем – 371 единица;
- РСЗО - 125 единиц,
- средства ПВО - 66 единиц,
- самолетов – 163 единицы,
- вертолетов – 145 единиц,
- автомобильной техники - 1458 единицы,
- корабли/катера - 8 единиц,
- цистерн с ГСМ - 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;
- специальная техника – 26 единиц.
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы.
Напомним, война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.