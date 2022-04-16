Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 16 апреля.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава - около 20 100 человек;

танков ‒ 762 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1982 единицы;

артиллерийских систем – 371 единица;

РСЗО - 125 единиц,

средства ПВО - 66 единиц,

самолетов – 163 единицы,

вертолетов – 145 единиц,

автомобильной техники - 1458 единицы,

корабли/катера - 8 единиц,

цистерн с ГСМ - 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;

специальная техника – ​​26 единиц.

пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

Напомним, война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.