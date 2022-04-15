Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 15 апреля. Сообщается, что отметка в двадцать тысяч по потерям личного состава уже пройдена.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава - около 20 000 человек;

танков ‒ 756 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1976 единиц;

артиллерийских систем – 366 единиц;

РСЗО - 122 единицы,

средства ПВО - 66 единиц,

самолетов – 163 единицы,

вертолетов – 144 единицы,

автомобильной техники - 1443 единицы,

корабли/катера - 8 единиц,

цистерн с ГСМ - 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 единиц;

специальная техника – ​​25 единиц.

пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

По информации Генштаба, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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