Генштаб ВСУ сообщил о потере Россией 20 тысяч военных во время войны с Украиной
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 15 апреля. Сообщается, что отметка в двадцать тысяч по потерям личного состава уже пройдена.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 20 000 человек;
- танков ‒ 756 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1976 единиц;
- артиллерийских систем – 366 единиц;
- РСЗО - 122 единицы,
- средства ПВО - 66 единиц,
- самолетов – 163 единицы,
- вертолетов – 144 единицы,
- автомобильной техники - 1443 единицы,
- корабли/катера - 8 единиц,
- цистерн с ГСМ - 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 единиц;
- специальная техника – 25 единиц.
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы.
По информации Генштаба, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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