Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 13 апреля.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава - около 19 800 человек;

танков - 739 единиц;

боевых бронированных машин - 1964 единицы;

артиллерийских систем - 358 единиц;

РСЗО - 115 единиц;

средства ПВО - 64 единицы;

самолетов - 158 единиц;

вертолетов - 143 единицы;

автомобильной техники - 1429 единиц;

корабли/катера - 7 единиц;

цистерн с ГСМ - 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 132 единицы;

Специальная техника - ​​25 единиц;

Пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

По информации Генштаба, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним сегодня утром генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщалось, что враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях, а также активно ведет воздушную разведку.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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