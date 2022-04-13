19 800 военных, 739 танков и больше 300 самолетов и вертолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 13 апреля.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава - около 19 800 человек;
- танков - 739 единиц;
- боевых бронированных машин - 1964 единицы;
- артиллерийских систем - 358 единиц;
- РСЗО - 115 единиц;
- средства ПВО - 64 единицы;
- самолетов - 158 единиц;
- вертолетов - 143 единицы;
- автомобильной техники - 1429 единиц;
- корабли/катера - 7 единиц;
- цистерн с ГСМ - 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 132 единицы;
- Специальная техника - 25 единиц;
- Пусковые установки ОТРК - 4 единицы.
По информации Генштаба, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним сегодня утром генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщалось, что враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях, а также активно ведет воздушную разведку.
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