739 танков потеряла Россия с 24 февраля по 13 апреля. Фото: Facebook

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 13 апреля.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника  ориентировочно составили:

  • личного состава - около 19 800 человек;
  • танков - 739 единиц;
  • боевых бронированных машин - 1964 единицы;
  • артиллерийских систем - 358 единиц;
  • РСЗО - 115 единиц;
  • средства ПВО - 64 единицы;
  • самолетов  - 158 единиц;
  • вертолетов - 143 единицы;
  • автомобильной техники - 1429 единиц;
  • корабли/катера - 7 единиц;
  • цистерн с ГСМ - 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 132 единицы;
  • Специальная техника  - ​​25 единиц;
  • Пусковые установки ОТРК - 4 единицы.

По информации Генштаба, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

скрин с Facebookскрин с Facebook

Напомним сегодня утром генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщалось, что враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях, а также активно ведет воздушную разведку.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться