Утром в среду, 13 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях, а также активно ведет воздушную разведку.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба ВСУ, до 26 апреля РФ ввела в приграничных с нашим государством районах и в аннексированном Крыму "желтый уровень террористической угрозы". Вероятно, это делается для того, чтобы организовать перемещение военной техники, вооружение и личного состава на территорию Украины.

Кроме того, как сообщает Генштаб ВСУ, РФ продолжает перебрасывать в Украину "добровольцев", которые имеют боевой опыт. Сообщается, что в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Его направили в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

По информации Генштаба ВСУ:

На Сиверском направлении не исключается удержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харьков. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции".

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта.

На Южнобугском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника", - сообщает Генштаб ВСУ.

Также сообщается, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.