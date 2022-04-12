Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) опубликовал традиционную сводку с фронтов по состоянию на 18:00 вторника, 12 апреля.

Сообщении Генштаба ВСУ появилось в Фейсбуке.

Основные тезисы:

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка Харькова. В то же время, противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня, чтобы разрушить жилые массивы Харькова, Дергачей и Пятихаток.

В районе Изюма войска РФ проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на содержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Для усиления группировки перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии ВСУ РФ. Также противник применяет БПЛА для воздушной разведки.

Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника на Слобожанском и Донецком направлениях.

Завершается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа в районы Белгородской и Воронежской областей.

С целью усиления группировки, враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе РФ.

Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Инженерные подразделения вооруженных сил РФ пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. Продолжаются бои за Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводя воздушную разведку БПЛА, обстреливая Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Утром Генштаб ВСУ сообщал, что РФ собирает войска у восточных границ Украины и усиливает ПВО в Мелитополе и Иловайске.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.