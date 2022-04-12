Утром во вторник, 12 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины.

"Российские оккупанты, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке. Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде", - сообщает Генштаб.

Также по информации Генштаба:

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Изменения в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксированы.

На Сиверском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Южнобугском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их движения.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Продолжается перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

"Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление на Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области", - сообщает Генштаб ВСУ.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведке, огневой поддержке сухопутных подразделений.

Также Генштаб предупреждается, что сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

"На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника", - говорится в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба, группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

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