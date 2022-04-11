Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 11 апреля, в которой говорится, что российские войска не отказываются от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать город Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, однако успеха не имел. При обстреле Попасной россияне применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения российским войскам успеха также не принесли.

В городе Мариуполь противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства. Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственно обоснование так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в Российской Федерации, осуществляют распространение информации относительно российских телеграмм-каналов, в которых распространяется якобы "достоверная" информация.

На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. С целью оперативного восполнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Вместе с тем, в Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших. Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории автономной республики Крым распространяется информация, что Вооруженные силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и продвижения на Крымский полуостров.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.