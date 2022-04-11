На востоке и юге Украины сейчас начинается новый, самый сложный этап войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS.

По его мнению, исход этого этапа войны во многом зависит от скорости, с которой страны Запада будут помогать Украине выстоять против российской агрессии.

"Мы не знаем, какое количество техники будет, и понимаем, что будет в разы больше, чем сейчас. Мы видим скопление военных, техники у востока и юга нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать, и понимаем, что от скорости того, как нам будут помогать, и прежде всего, кстати, США, от той скорости, как они смогут нам передать оружие, честно скажу вам, зависит, выстоим мы или нет", – заявил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский создал новую военную администрацию на Донбассе и назначил ее главу.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.