Президент Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки на Донбассе, где в ближайшее время ожидается крупное наступление российских войск.

Своим указом №225 он создал Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области и распоряжением №53 назначил ее главой Алексея Рослова.

Рослов с 26 февраля 2021 года возглавлял Бахмутскую районную госадминистрацию Донецкой области.

Распоряжением №51 от 10 апреля Зеленский уволил Рослова с должности главы Бахмутской районной госадминистрации и назначил ее главой Сергея Кальяна.

СМИ сообщают, что Алексей Рослов стал госслужащим в декабре 2019 года. До этого занимался бизнесом: владел сетью магазинов и кафе. Был зарегистрирован в прифронтовой Авдеевке.

Ранее Зеленский рассказал, что российские войска на этой неделе перейдут к более масштабным действиям на востоке нашей страны.

Советник главы Офиса президента Арестович заявил, что Украина не подпишет мир, если РФ захватит Донбасс в его административных границах.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.