В ночь на 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам. Оно опубликовано в соцсетях президента.

Зеленский заявил, что РФ боится признать ошибочной свою политику в отношении Украины, однако ей придется это сделать. По словам президента, Россия потратила в Украине уже около 2000 ракет, бесчисленное количество авиабомб, но при этом обвиняет в войне Украину.

По словам Зеленского, российские войска на этой неделе перейдут к более масштабным действиям на востоке нашей страны.

"На следующей неделе российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этому, мы будем отвечать. Будем активнее обеспечивать оружием, будем активнее на международной арене, еще более активнее - информационно", - сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с канцлером ФРГ Шольцем действия армии РФ и привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях в Украине. Также речь во время их разговора шла о том, как усилить санкции против страны-агрессора и как заставить ее искать мир.

"Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это совершенно логичным. Поскольку этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", - сказал Владимир Зеленский.

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