"Не можем ждать, пока вы откажетесь от нефти". Появилось обращение Зеленского с призывом усилить санкции
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил традиционное вечернее обращение.
В начале Зленский упомянул о визите в Киев Бориса Джонсона и о лидерстве Великобритании в санкционной политике. Он сообщил о пакете финансовой и военной помощи, которую привез Джонсон.
Также президент рассказал о поддержке канцлером Австрии, который тоже побывал сегодня в Киеве, европейского курса Украины.
Кроме того, Зеленский покритиковал лидеров стран: дескать, не от всех он получил ответы на свои вопросы. Конкретных имен он при этом не назвал.
Ближе к финалу он заметил, что мир должен отказаться от российской нефти. И сделать это нужно как можно скорее, так как Украина не может ждать.
"Нужно действовать немедленно и принципиально", - сказал он.
В конце Зеленский сообщил о возвращении в Киев иконы Николая Мокрого, которая длительное время украшала Софию Киевскую.
Напомним, что сегодня советник главы Офиса Зеленского обвинил Евросоюз в "софинансировании" войны.
Также мы публиковали фото, как Зеленский проводит совещания по видеосвязи. Обстановка на них похожа на бункер.
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