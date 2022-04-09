Президент Украины Владимир Зеленский выпустил традиционное вечернее обращение.

В начале Зленский упомянул о визите в Киев Бориса Джонсона и о лидерстве Великобритании в санкционной политике. Он сообщил о пакете финансовой и военной помощи, которую привез Джонсон.

Также президент рассказал о поддержке канцлером Австрии, который тоже побывал сегодня в Киеве, европейского курса Украины.

Кроме того, Зеленский покритиковал лидеров стран: дескать, не от всех он получил ответы на свои вопросы. Конкретных имен он при этом не назвал.

Ближе к финалу он заметил, что мир должен отказаться от российской нефти. И сделать это нужно как можно скорее, так как Украина не может ждать.

"Нужно действовать немедленно и принципиально", - сказал он.

В конце Зеленский сообщил о возвращении в Киев иконы Николая Мокрого, которая длительное время украшала Софию Киевскую.

Напомним, что сегодня советник главы Офиса Зеленского обвинил Евросоюз в "софинансировании" войны.

Также мы публиковали фото, как Зеленский проводит совещания по видеосвязи. Обстановка на них похожа на бункер.

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