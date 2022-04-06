Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине нужно больше оружия.

Он сказал, что в Украине происходят военные преступления, и обратил внимание на то, что помощь Украине несравнима с суммами, которые РФ получает от Европы за энергию.

"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи… 1 миллиард евро - это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро… Сравните это с 1 миллиардом евро, который мы дали Украине в виде вооружений", - заявил он.

По его словам, ЕС намерен утвердить новый пакет санкций, но еще обсуждают, что делать с энергетикой. По мнению Борреля, Европа должна продолжать вооружать Украину, не провоцируя эскалацию, которая может вовлечь в войну большее число стран.

"Войны выигрываются с помощью оружия и экономического ослабления врага", - заявил Боррель.

Напомним, Боррель заявил, что Евросоюз не хочет, чтобы Украина проиграла в войне с Россией. Но при этом дипломат считает, что ЕС должен избежать прямого конфликта с РФ.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.