Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 6 апреля.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 18 600 человек,

танки - 684,

боевые бронированные машины - 1 861,

артиллерийские системы - 332,

РСЗО - 107,

средства ППО - 55,

самолеты - 150,

вертолеты - 135,

автомобильная техника - 1 324,

корабли - 7,

цистерн з ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического звена - 96,

спецтехника - 25,

пусковые установки ОТРК - 4.

Напомним, украинская ПВО за сутки сбила 8 российских крылатых ракет.

Также мы писали, что, по данным на 1 апреля, Россия в войне с Украиной потеряла военной техники на 10 миллиардов долларов.

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