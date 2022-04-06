18 600 военных, 285 самолетов и вертолетов, 684 танка. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 6 апреля.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:
- личный состав - около 18 600 человек,
- танки - 684,
- боевые бронированные машины - 1 861,
- артиллерийские системы - 332,
- РСЗО - 107,
- средства ППО - 55,
- самолеты - 150,
- вертолеты - 135,
- автомобильная техника - 1 324,
- корабли - 7,
- цистерн з ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического звена - 96,
- спецтехника - 25,
- пусковые установки ОТРК - 4.
Напомним, украинская ПВО за сутки сбила 8 российских крылатых ракет.
Также мы писали, что, по данным на 1 апреля, Россия в войне с Украиной потеряла военной техники на 10 миллиардов долларов.
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