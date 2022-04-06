Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 6 апреля.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:

  • личный состав - около 18 600 человек,
  • танки - 684,
  • боевые бронированные машины - 1 861,
  • артиллерийские системы - 332,
  • РСЗО - 107,
  • средства ППО - 55,
  • самолеты - 150,
  • вертолеты - 135,
  • автомобильная техника - 1 324,
  • корабли - 7,
  • цистерн з ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического звена - 96,
  • спецтехника - 25,
  • пусковые установки ОТРК - 4.

Генштаб Украины рассказал о потерях армии России в войне с Украиной

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