Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет.

Об этом сообщает в Facebook командование Сил специальных операций (ССО) ВС Украины.

"Историческое фото: воины движения сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

На фото можно заметить, что вертолет почти уцелел и выглядит, как российский Ка-52 "Аллигатор".

Ранее мы писали, что под Изюмом украинская ПВО сбила российский "Су-35" за 50 миллионов долларов.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.