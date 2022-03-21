В понедельник, 21 марта, мобильные подразделения ВСУ в небе под Чугуевым сбили российский истребитель. После возгорания вражеская боевая машина рухнула на российской территории. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также, по его словам, группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

По словам губернатора, благодаря украинской противовоздушной обороне уже в течение несколько дней над Харьковом не фиксировали вражеской авиации.

Напомним, за время войны в Украине российская армия потеряла больше 200 самолетов и вертолетов.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

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