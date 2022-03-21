Уже вторые сутки в Украине наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. Об этом говорится в сообщении командования Военно-воздушных сил ВСУ.

"Последнее время в основном россияне с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины", - сообщают в командовании Военно-воздушных сил.

Именно поэтому ВСУ часто сбивает БПЛА. На разных направлениях за последние сутки сбиты четыре беспилотника. Кроме того, сбит один российский самолет и две крылатые ракеты.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

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