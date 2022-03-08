После ночного авиаудара по городу Сумы, в результате которого погибли более 10 человек, были полностью уничтожены несколько частных домов.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео последствий удара.

На кадрах видны разрушенные жилые дома, от которых остались одни руины.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские войска готовятся к штурму Сум и Киева.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.