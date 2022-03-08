После 23:00 понедельника, 7 марта, российские самолеты начали бомбить Сумы и Ахтырку. Также были уничтожены жилые дома в селе Бытица.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрйя Живицкий.

"Происходила авиабомбардировка пригородов города Сумы. Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже - более 10 человек", - сказал он.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.