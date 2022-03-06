Российские оккупанты снова заняли Гостомель и Бучу, но под Харьковом и Сумами ВСУ перешли в контрнаступление. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, говоря о ситуации на фронте. Также он прогнозирует еще 7-10 дней активной фазы войны в Украине.

Из других заявлений Арестовича следует:

Белорусская армия сейчас не используется против Украины. Она развернута вдоль границы. Возможно, есть одинокие случаи использования сил специальных операций отдельных групп РБ. Это не исключено. Тем не менее, РБ используется "по полной". Оттуда заходят войска, используются аэродромы и выпускаются тактические ракеты.

Армия РФ старается наступать севернее Николаева, то есть, на сам Николаев и старается двигаться в бок Южноукраинской АЭС, пробуют повторить сценарий захвата Запорожской АЭС. В Харькове украинская армия идет в контрнаступление.

Армия РФ захватила Бучу и Гостомель, там удерживают мирных жителей. Поступления новых сил российской армии в Ирпень и Бучу пока не наблюдаются. Но там гуманитарная катастрофа.

Мариуполь также горячая точка.

По Харькову бьют с территории России тяжелой техникой. В Харькове не хватает систем ПВО.

В Сумской области также ведут контрнаступление и бьют по армии РФ в местах, где они не ожидали.

Активная фаза может длиться еще 7-10 дней, но через 2-3 дня, мы будем понимать, куда двигается война.

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