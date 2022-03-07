Российская сторона прокомментировала прошедшие сегодня в Беларуси переговоры с Украиной. В РФ заявили, что ожидания не оправдались, никаких документов подписано не было, но переговоры будут продолжены.

Российская сторона заявила, что дискуссия по политическим военным аспектам продолжилась, но идет непросто и говорить "о чем-то позитивном", пока рано.

Кроме того, депутаты заявили, что украинская сторона забрала домой привезенные ими документы и не подписала не один из них.

"Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг в переговорах", - сказал помощник российского президента Мединский.

Ранее прошедшие переговоры прокомментировала и украинская сторона. "Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - написал Михаил Подоляк.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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