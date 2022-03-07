Третий раунд переговоров Украины и России стартует в понедельник, 7 марта, в 14-00 по киевскому времени. Такие данные приводят российские СМИ.

При этом не исключена задержка начала переговоров из-за сложной логистики украинской делегации.

Напомним, по словам переговорщика украинской делегации Михаила Подоляка, Украина и РФ не будут озвучивать предлагаемые на переговорах условия до согласования "общих позиций".

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.