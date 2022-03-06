Вадим Денисенко, советник главы МВД, в комментарии "Стране" скептически оценил перспективы третьего раунда переговоров, которые должны состояться в понедельник, 7 марта.

"Переговоры нужно вести обязательно, даже если они малорезультативны. Все военные конфликты в мире так или иначе заканчиваются переговорным процессом. Даже если пока переговоры не дают ожидаемых результатов, мы должны идти на них, потому что они дают определенное понимание и ориентиры для будущих переговоров.

Завтра, я считаю, никаких серьезных договорённостей мы не достигнем. Однако на предыдущих переговорах мы вроде бы тоже ничего не добились, кроме теоретически возможных зеленых коридоров. Кроме Мариуполя, где, надеюсь, сегодня эвакуация удастся, у нас есть еще десятки точек, где нужны гуманитарные коридоры - Харьков, Гостомель, Буча и ряд других городов. Гуманитарные аспекты очень важны и надеюсь, завтра удастся договориться хотя бы о них.

Считаю, еще рано говорить о том, что завтра могут быть достигнуты договоренности о мире. Пока ни одна из сторон не имеет явного военного преимущества, результативность переговоров будет достаточно низкой. Или наоборот - пока ситуация не станет патовой, когда никто не может получить военного преимущества, до тех пор ни о каком компромиссе и перемирии речи идти не может.

Сейчас в переговорный процесс включились многие страны, которые преследуют и свои интересы - начиная с Израиля и Германия. Для Израиля важна не столько Украина, сколько сделка по Ирану. У Эрдогана своя повестка дня, связанная с укреплением Турции как регионального лидера. США понимают, зачем им нужна слабая Россия. Китай, который в своем стиле сделал "последнее китайское предупреждение", тоже заинтересован в ослаблении России.

Таким образом, конфликт между Украиной и Россией перерастает в мировой конфликт. Поэтому в разработке компромисса будут задействованы разные страны. Но о поиске компромисса можно будет говорить, когда станет ясна военная обстановка. Активная фаза военных конфликтов обычно длится до двух месяцев. Примерно к этому времени можно будет говорить о "красных линиях", которые не готовы перейти ни Россия, ни Украине, и о тех условиях, в которых они могут уступить", - объяснил Денисенко.

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