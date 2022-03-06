Арахамия объявил единственное требование Путина, по которому невозможно достичь согласия на переговорах
Переговорщик от Украины глава парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что единственный вопрос, по которому практически невозможно согласие на переговорах с Россией - признание российского статуса Крыма и независимости "ЛДНР".
Телеграм-канал "Политика Страны" считает это заявление очень интересным и напоминает, что кроме требований по Крыму и Донбассу у России есть и другие условия: нейтральный статус, "денацификация" и "демилитаризация".
Напомним, "Страна" подробно разбиралась в том, есть ли шанс договориться о мире между Украиной и Россией.
"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.