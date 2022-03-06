Переговорщик от Украины глава парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что единственный вопрос, по которому практически невозможно согласие на переговорах с Россией - признание российского статуса Крыма и независимости "ЛДНР".

Телеграм-канал "Политика Страны" считает это заявление очень интересным и напоминает, что кроме требований по Крыму и Донбассу у России есть и другие условия: нейтральный статус, "денацификация" и "демилитаризация".

Напомним, "Страна" подробно разбиралась в том, есть ли шанс договориться о мире между Украиной и Россией.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года.

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