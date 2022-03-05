Компания PayPal Holdings Inc рано утром в субботу приостановила работу в России, сославшись на текущие обстоятельства и присоединившись ко многим финансовым и технологическим компаниям, прекратившим свою деятельность в РФ после вторжения в Украину, сообщает Reuters.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", - заявил президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман.

Он добавил, что компания "поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине".

Представитель компании сказал, что PayPal будет поддерживать снятие средств "в течение определенного периода времени, гарантируя, что остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами".

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