Украинский предприниматель Макс Поляков объявил о вынужденном выходе из космического проекта Firefly Aerospace.

В своем посте в социальной сети Facebook Поляков объяснил это решение давлением со стороны США.

"Я отдаю за 1 доллар все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому. Уважаемые CFIUS, Air Force и 23 агентства США, которые предали меня и осуждают меня во всех своих действиях в течение последних 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину, и да, у меня украинский паспорт, и я основатель Firefly!!! Прощай, моя "птичка". В конце концов я горжусь тем, что сделал для души и наследия моей Земли!!!" - написал Поляков.

Firefly - частный производитель ракет, который базируется в США. На протяжении нескольких лет компания пользовалась поддержкой Полякова, он вложил в нее более 200 миллионов долларов. В 2017 году он буквально спас Firefly Aerospace от банкротства, а когда фирма начала развиваться и получать заказы, украинского инвестора резко попросили покинуть компанию.

В конце прошлого года "Страна" писала, что американское правительство требует от Полякова продать свою долю. Требования аргументировали соображениями нацбезопасности США.

Кто такой Макс Поляков "Страна" подробно писала в отдельном материале.