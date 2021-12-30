Американское правительство требует от украинского бизнесмена Максима Полякова, который вложил в частную ракетную компанию Firefly Aerospace Inc. сотни миллионов долларов, продать свою долю. Требования аргументируют соображениями нацбезопасности США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Firefly - частный производитель ракет, который базируется в США. На протяжении нескольких лет компания пользовалась поддержкой Полякова, он вложил в нее более 200 миллионов долларов. В 2017 году буквально спас Firefly Aerospace от банкротства, но в 2017 году буквально спас Firefly Aerospace от банкротства. А когда фирма начала развиваться и получать заказы, украинского инвестора резко попросили покинуть компанию.

Однако представители правительства и авиакосмической отрасли выразили возражения против контроля Полякова над компанией на фоне опасений, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы. Поляков согласился уйти из правления компании и ее повседневной деятельности еще в конце 2020 года.

Тем не менее, в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США с опасениями по поводу нацбезопасности. В письме требовали, чтоб украинский бизнесмен его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали примерно 50% акций Firefly.

По словам его представителей, Поляков согласился с этим требованием, заявив, что его владение Firefly не представляет угрозы для национальной безопасности.

Напомним, Поляков - специалист по экспорту еще советских космических технологий из Украины в США. О чем он сам откровенно заявлял в интервью американской прессе. О нем подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что в сентябре украино-американская ракета Alpha компании Firefly Aerospace взорвалась после старта с базы в Калифорнии.