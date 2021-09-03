Американская аэрокосмическая компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Aerospace будет расследовать причину взрыва ракеты Alpha, которая взорвалась в небе сразу после запуска.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter утром в пятницу, 3 сентября.

В компании заявили, что выводы о данной аномалии делать рано, но расследование проведут совместно с FAA и космической базой Вандерберг (штат Калифорния - Ред.). Эсперты исследуют тысячи строк наземной и бортовой телеметрии, чтобы понять, что произошло.

В Firefly Aerospace добавили, что несмотря на то, что компании не удалось запустить ракету и достичь всех целей миссии, "ей удалось достичь успешного зажигания первой ступени, отрыва пэда и перехода ракеты на сверхзвуковую скорость".

Справка. Ракета Firefly Alpha, высота которой составляет 95 футов, предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту до 1000 кг полезной нагрузки по цене 15 миллионов долларов за запуск. Таким образом, ракета отнесена к категории ракет средней грузоподъемности.

Напомним, ракета взлетела с пусковой площадки на базе Космических войск США в Ванденберге накануне, а спустя несколько минут после полета она взорвалась в атмосфере.

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