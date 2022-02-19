Вслед за сообщением Австрии и Германии, которые призвали своих граждан в срочном порядке покинуть нашу страну, крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что с понедельника, 21 февраля, и до 28 февраля приостанавливает полеты в Украину.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Кроме того, как сообщает "ТАСС", Austrian Airlines ("Австрийские авиалинии")1 также с 20 февраля и до конца февраля приостанавливают полеты в Киев и в Одессу.

"Да, мы тоже приостанавливаем полеты в Киев и Одессу до конца текущего месяца", - сказала представитель авиакомпании в ответ на соответствующий вопрос.

Она также добавила, что авиаперевозчик постоянно анализировал ситуацию с безопасностью полетов над нашей страной и решение о приостановке полетов было принято в связи с предупреждением от поездок, которое в субботу выпустил МИД Австрии.

По ее словам, формально приостановка начинает действовать с воскресенья, но в этот день еще будут совершены отдельные рейсы, чтобы пассажиры могли вернуться в свои страны. После этого полеты приостанавливаются, отметили в авиакомпании.

Напрмним, "Страна" ранее писала, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

Между тем, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не знает, является ли война в Украине "решенным делом". "Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза Украине очень реальна", - сказала она 19 февраля.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".