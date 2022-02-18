Ирландия рекомендовала своим гражданам, в том числе и сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ, покинуть Украину в связи в напряженной ситуацией в нашей стране.

Об этом пишет The Times.

"Мы продолжаем поддерживать связь с ОБСЕ и другими партнерами и поддерживаем контакты с ирландскими гражданами, которые работают в специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Рекомендация (покинуть Украину - Ред.) относится ко всем гражданам Ирландии в Украине, в том числе к тем, кто работает в СММ", - сказал представитель ирландского МИД.

В издании добавили, что в специальной мониторинговой миссии работают девять ирландских сотрудников.

Вместе с тем, МИД Ирландии не отозвал дипломатов из своего посольства в Киеве. Однако в издании добавили, что ирландское внешнеполитическое ведомство разработало планы по эвакуации дипломатов.

Напомним, многие страны Европейского Союза призывают своих граждан покинуть Украину.

Кроме того, сообщалось, что ранее в ОБСЕ сообщили, что отдельные страны решили отозвать своих сотрудников из миссии на Донбассе.

Вместе с тем, Зеленский призвал миссию ОБСЕ оставаться в Украине.