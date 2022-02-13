Сразу несколько западных изданий написали о том, что американцы и англичане отзывают своих представителей из миссии на Донбассе. В Донецке по этому поводу пошли слухи, что все патрули Организации покинут город. Позже ОБСЕ подтвердила, что отдельные страны действительно решили "передислоцировать" своих сотрудников. Но речи о сворачивании миссии в целом не идет.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

В "ДНР" также заявили, что СММ продолжает работать в штатном режиме. Хотя и подтвердили, что из "республики" выехали шесть машин миссии с одним прицепом, где, вероятно, находились личные вещи уезжавших сотрудников (то есть они не собираются возвращаться).

В Донецке говорят, что ОБСЕ постоянно пересекает блок-посты в обе стороны, и сегодня, к примеру, три машины прибыли в "республику".

Также существенно не изменилось число оставшихся наблюдателей.

"Состав Миссии в несколько раз больше, чем во время первой волны пандемии COVID-19", - заявили в "ДНР".

Ранее телеканал CNN сообщил, что согласно последним данным разведки США, вторжение России в Украину может начаться до завершения Олимпийских игр в Пекине, в связи с этим США планируют вывести своих наблюдателей из состава миссии ОБСЕ в Украине.

Помимо этого, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европеи глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам визита в Украину заявил, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы.