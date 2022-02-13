В партии "Слуга народа" назвали ситуацию с "вторжением" информационной спецоперацией США.

Об этом заявил нардеп Егор Чернев, который написал пост в Facebook о том, что цель этой операции - "демонизация РФ в мире" и мобилизация НАТО.

Еще одна задача, по мнению Чернева - нанесение урона экономике России без войны. При этом он признал, что страдает и Украина, но "это война, и она не бывает без потерь".

Он также заявляет, что цель этой спецоперации - "окончательно вытеснить Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс - один путь".

Из этого следует, что не Путин планирует вторжение, а США загоняют его в "ловушку".

Пост Чернова процитировал партийный канал "Слуги народа" в телеграме.

Напомним, что США резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявив что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни. СМИ даже называют дату - 16 февраля.

Читайте все главные новости об этом в нашем Основные сценарии того, что может произойти, "Страна" описывала здесь. Но при любом из раскладов, и Россия, и Украина опровергают слухи о скорой войне.