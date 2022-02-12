Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Беседа состоялась вечером 12 февраля.

О ее итогах Зеленский коротко рассказал в Твиттере, назвав Трбдо своим другом.

"У меня был важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе!" - на восторженной ноте завершил твит Зеленский.

Как писала "Страна", незадолго до общения с Трюдо Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты обсуждали ситуацию безопасности и пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки и в рамках ТКГ. Также они обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.

А накануне телефонных переговоров с Зеленским Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Собеседники обговорили преодоление тупика в урегулировании конфликта в Украине, в том числе с учётом бесед Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств.