Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала президента Украины Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Выполнение Минских соглашений позволит прекратить противостояние на Донбассе и сохранить жизни украинских граждан, объединить страну, восстановить целостность национальной экономики и преодолеть энергетический кризис, перенаправить бюджетные средства с расходов на войну на инвестиции в развитие страны и улучшении жизни людей. Минские соглашения подтверждены Резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, имеют поддержку всего международного сообщества. Их безальтернативность и необходимость выполнения признаются всеми сторонами конфликта. Однако, они до сих пор остаются нереализованными.

Обеспечение мира является главным требованием украинского общества и ключевым предвыборным обещанием нынешней власти. Она обязалась обеспечить политическое урегулирование конфликта, имплементировать в украинское законодательство формулу Штайнмайера, принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями. Но, как и предыдущий режим Порошенко, нынешняя власть предпочитает разговоры о «красных линиях» принятию политических и законодательных решений. Переговоры в любых форматах выхолащиваются, сводятся к бесконечной говорильне, а достигнутые договоренности не выполняются.

За безответственность и безволие украинской власти Украина платит страшную цену. Продолжение конфликта ведет к новым человеческим жертвам, истощает экономику, разоряет украинские семьи и выталкивает людей из страны. При этом власть использует конфликт для уничтожения свободы слова, расправы над политическими оппонентами и подавления гражданских прав и свобод, в том числе конституционного права украинских граждан на выборы и местное самоуправление", - говорится в заявлении.

В противном случае, как заявляют в партии, власть Украины должна уйти в отставку.

"В седьмую годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений требуем от украинской власти реальных действий для восстановления мира в стране. Организации продуктивной работы Трехсторонней контактной группы в Минске, согласования позиций в Нормандском формате. Принятия законов об амнистии, об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особом порядке местного самоуправления, конституционные положения об особом статусе Донбасса. Зе-власть обязалась вернуть в Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку", - считают в ОПЗЖ.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко считает, что большинство аргументов против выполнения Минских соглашений - надуманные и политизированные

"Сегодня нельзя терять время на пустые дискуссии и споры о "красных линиях". Украина больше всего заинтересована в мирном урегулировании. Конфликт на нашей территории длится уже восьмой год. Страдают наши граждане, наша экономика не может развиваться. И нужно обеспечить продуктивный диалог в рамках Трехсторонней контактной группы. Двигаться вперед в нормандском формате, а главное – обеспечить работу парламента над законами, которые предусмотрены Минскими соглашениями", - говорит Бойко.

Бойко напомнил, что в 2014 году парламент проголосовал за законы об амнистии и особом статусе Донбасса и тогда все считали возможным их выполнение. Кроме того, власть уже соглашалась на имплементацию формулы Штайнмайера.

"Нынешняя [власть], в декабре 2019 года на встрече в Париже подтвердила обязательство внести ее в украинское законодательство. В конце прошлого года большинство Верховной Рады проголосовало за продление закона об особом статусе, где записано всё – и специальный порядок местного самоуправления, и языковые и культурные права для отдельных районов Донбасса. Я не вижу причин, по которым украинский парламент не может реализовать то, за что проголосовал сам", - говорит Бойко.

Напомним, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам визита в Украину заявил, что минские соглашения должны быть полностью реализованы.

"Страна" анонсировала этот визит и писала, что поляк собирается посетить Донбасс.