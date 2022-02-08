Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приедет в Украину уже на этой неделе. Это будет его первый визит в нашу страну в качестве председателя ОБСЕ.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"На этой неделе Украину посетит Збигнев Рау - новый глава ОБСЕ", - рассказала она.

Рау планирует посетить зону операции ООС на Донбассе и поговорить со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в нашей стране.

Напомним, 8 февраля в Украину впервые за двадцать четыре года прилетел с визитом президент Франции. В Киеве Эммануэль Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. За день до этого французский лидер провел в Москве встречу со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Также сообщалось, что на следующей неделе посетить Украину с официальным визитом планирует канцлер Германии Олаф Шольц. После визита в Киев он собирается отправиться в Москву.