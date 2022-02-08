Сегодня, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев, где у него состоится встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это первый визит французского президента в Украину за 24 года.

Об прибытии Макрона написал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в своем Twitter-аккаунте.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским, и министра Жана-Ива Ле Дриана, который встретится с министром Дмитрием Кулебой. Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину", - сказано в сообщении.

В Офисе президента анонсируют, что в 13:40 по киевскому времени президенты встретятся с представителями СМИ в Мариинском дворце. Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.

Напомним, в Украину Макрон прилетел сразу из России, где вчера у него состоялись переговоры с Владимиром Путиным. Разговор лидеров тет-а-тет продлился более пяти часов, одной из тем обсуждения лидеров была Украина. В том, что Макрон обсуждал с Путиным в Москве и какой план он привез в Киев, подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Макрон за день до визита в Москву созвонился с Байденом и обсудил с ним Украину.